"Фармак" нарощує експорт у країни Латинської Америки

Компанія «Фармак» здобула перемогу в міжнародному тендері та готує чергову партію лікарських засобів, щоб відправити в Мексику. Частка експорту в загальному обсягу продажів компанії за підсумками 2020 року склала 29,6%, а кількість країн – імпортерів продукції українського виробника виросла до понад 30.

Експансію в Латинській Америці компанія «Фармак» розпочала з Мексики. У цій країні першим зареєстрували і комерціалізували препарат з переліку життєво важливих, який відноситься до лікарських засобів, що застосовуються внутрішньовенно для загального наркозу.

Компанія також стрімко нарощує співпрацю з іншими ринками регіону: Перу, Колумбією, Ель-Сальвадором, Чилі, Панамою, Болівією та інші латиноамериканськими країнами.

Вихід на нові ринки є стратегічно важливим для «Фармак». Згідно з відкритими даними Державної митної служби України, частка експорту фармацевтичної продукції компанії «Фармак» серед усіх українських виробників лікарських засобів за перше півріччя 2021 року сягнула 30,5%.

«Основною стратегією «Фармак» у країнах Латинської Америки є збільшення продуктового портфеля на ринках, де компанія вже комерціалізує власну продукцію, а також відкриття нових ринків регіону. Експорт завжди вимагає від компаній релевантної бізнес-моделі, бездоганно якісної продукції, глибоких знань регуляторної специфіки й аналізу ринкової кон’юнктури. Наш досвід і відповідність лікарських засобів високим міжнародним стандартам дозволяють забезпечувати впізнаваність українського виробника далеко за межами України», – зазначає Володимир Костюк, виконавчий директор компанії «Фармак».

Довідка про компанію

«Фармак» – лідер фармацевтичного ринку України*. У продуктовому портфелі компанії близько 200 брендів. Серед основних напрямів – ендокринологічні, гастроентерологічні, кардіологічні, неврологічні, протизастудні та інші препарати.

Компанія щорічно реінвестує в розвиток до 90% прибутку. Загалом з 1995 року було інвестовано в модернізацію виробництва понад 310 млн доларів США. Щорічні інвестиції в наукові дослідження та розробки становлять приблизно 15 млн доларів США. Виробничі потужності, дослідницька база, лабораторно-технічний комплекс підприємства мають міжнародну сертифікацію та відповідають високим вимогам європейських стандартів GMP.

У 2020 році «Фармак» збільшив експортні постачання на 40%. Сьогодні продукція компанії представлена у понад 30 країнах ЄС, Центральної та Південної Америки, СНД, Близького Сходу, Азії та ін.

«Фармак» входить до ТОП-25 найінноваційніших компаній, визнаний найбільшим платником податків серед фармвиробників України та кращим роботодавцем**.

* за обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research

** за даними рейтингів видання «Власть денег» (2020 р.), «РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах» (2021 р.), «ТОП-100. Рейтинги крупнейших» (2020 р.).