Фары авто и зубная паста: что у них общего

Одна из причин ухудшения светоотдачи современных фар в том, что их стекла давно уже не стекло, а пластик - акрил или поликарбонат. И на многих моделях (в том числе и недешевых) эти колпаки уже через 5 - 10 лет начинают терять прозрачность. Пластик мутнеет, тускнеет, желтеет, покрывается сеткой микротрещин.

И во многих случаях этой беде может помочь полировка. Вообще для этого существуют специальные полироли, в том числе и для любительского использования. Но одним из народных средств для полировки пластика издавна считаются зубной порошок и зубная паста.

Действительно ли фарам поможет полировка

Пластиковое стекло современных фар портится и от механических повреждений (гравий, песок, лед, щетки и мочалка на мойке), и от химических процессов: пластик теряет прозрачность от ультрафиолета, который присутствует в солнечном свете.

Обычно от времени и царапин страдает только верхний слой стекла, а именно - особый лак на его поверхности. Вот с его полировки обычно и начинается борьба за улучшение старого света. Нанесенное на заводе лаковое покрытие имеет достаточную толщину, чтобы провести и четыре-пять полировок - однако в профессиональном исполнении. Но если у исполнителя не будет нужного опыта, то - хоть бы он работал полиролью или зубной пастой - надо быть осторожным.

Действительно ли можно полировать фары зубной пастой?

Так что, насколько подходит зубная паста в качестве полироли для современных фар? В принципе, и профессиональные полировщики, и некоторые неравнодушные любители дают ответ "да". По крайней мере, когда есть желание сэкономить на материалах или когда нет возможности ехать в магазин или заказывать специальную полироль в интернете. Но есть несколько предостережений

Прежде всего, успех зависит от выбранной пасты, ведь в ее составе бывает абразив разной степени "жесткости". При этом, к сожалению, в отличие от профессиональных полиролей класс жесткости на тюбике зубной пасты не обозначается. Между тем, большинство зубных паст в продаже слишком нежные (тонкие) для полировки пластика. Поэтому неудивительно, что экспериментаторы часто подолгу не могут получить результат, пока не повторят процесс от начала до конца. Исходя из логики ухода за зубами, лучше выбирать пасту с маркировкой вроде "интенсивное отбеливание", "снимает налет" - такие продукты имеют больше абразива в составе.

Как полировать фары зубной пастой

Ничего особенного для полировки потускневших фар не понадобится. В принципе, можно обойтись вовсе без инструмента, хотя полировальная машинка или электродрель с регулировкой оборотов не будет лишней. Полировальный круг для них чаще всего годится среднего мягкого качества. Если вы готовы полировать вручную, надо приготовить мягкую ткань (салфетку) типа байки.

Все кузовные детали вокруг фары надо защитить бумажным скотчем;

Нанесите пасту на фару, затем ее надо растереть по поверхности и дать немного подсохнуть;

Начинайте растирать пасту по поверхности. Полируя вручную салфеткой, не прекращайте растирание пасты, пока она станет незаметной на пластике;

Если используется специальный круг с полировальной машинкой или электродрелью, держите обороты не более 1500 - 2000 об/мин;

Не переворачивайте салфетку на чистую сторону, так как полироль, перешедшая на ткань, тоже участвует в процессе;

Остерегайтесь стереть весь слой защитного лака на фаре, потому что в таком случае его придется восстанавливать, чтобы пластик снова не помутнел уже через месяц.

Имейте в виду, что на фарах, которым более 10 - 15 лет, пластик приобретает сетку микротрещин не только на поверхности, но и в своей толще, то есть на глубине. Убрать эту мозаику нельзя, стекло можно только заменить, и это не всегда целесообразно с точки зрения финансов.

Вкратце

Причин снижения эффективности фар может быть несколько: потускневшие стекла, старые галогеновые лампы, потерявшие яркость, поврежденное возрастом светоотражающее зеркало на рефлекторе. Поэтому в идеале фару надо восстанавливать комплексно, но если стекло не в порядке, именно с него и можно начинать.