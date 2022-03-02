За фактом обстрілу телевежі в Києві порушили кримінальну справу

Кримінальне провадження розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зазначається, що Російська Федерація завдала два ракетних удари по телевежі близько 17:00 у вівторок, 1 березня. В результаті було пошкоджено апаратну, кілька автомобілів та спортивний комплекс.

Крім того, дії російських окупантів призвело до гибелі п'ятьох мирних жителів, ще троє отримали поранення.

"За даними керівництва державного оператора, Концерну РРТ, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, оператор був готовий до таких дій окупанта і заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів. Зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо", - йдеться у повідомленні.