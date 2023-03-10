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Фактически невыездные. У российских чиновников забирают загранпаспорта, - СМИ

Фото: в России у чиновников забирают загранпаспорта (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

У российских чиновников и сотрудников государственных компаний забирают загранпаспорта. Таким образом они стают фактически невыездными за пределы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новое время".

Собеседники издания отмечают, что запрет на выезд касается в основном госслужащих и сотрудников госкомпаний, в некоторых случаях даже работников банков.

Паспорта на якобы хранения забирает ФСБ или специальный отдел по месту работы. При этом тем, кто этого не сделает, предлагают уволиться. Часть сотрудников уходят, не дожидаясь запугиваний.

В некоторых случаях, по информации СМИ, сотрудники ФСБ намекают, что при отказе отдать паспорт его могут каким-то образом "аннулировать".

Единого правила или распоряжения о запрете покидать РФ нет. Некоторым вообще не разрешают выезжать за границу. Другим чиновникам можно ездить в пределах зоны ЕАЭС (Евразийская экономическая зона, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) или ОДКБ (страны Организации Договора о коллективной безопасности).

Источники издания рассказали, что большинство кремлевских сотрудников "даже и не пытаются" куда-то выехать. В министерствах индивидуальный подход. Однако, если чиновник имеет хоть какой-то доступ к гостайнам, заявление "на отпуск за границей" ему точно не подпишут.

Напомним, в Луганской области россияне запретили местным жителям передвигаться между городами без паспорта РФ.

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