Фактично йдуть. Volvo і Land Rover Jaguar до мінімуму скорочують штат в Росії

Автомобільні концерни Volvo і Land Rover Jaguar скорочують російські офіси до мінімуму. Це фактично говорить про вихід компаній з ринку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсант .

Відзначається, що компанії скорочують до 80% персоналу і залишають лише адміністративних працівників.

При цьому шведська марка Volvo продовжить гарантійну підтримку користувачів і готова оплачувати ввезені в обхід правовласника запчастини. На цей крок готові піти й інші автовиробники, оскільки самі компанії через санкції не можуть ввести деталі в Росії. В іншому випадку вони повинні будуть викупити гарантійні автомобілі.

Однак офіційно компанії ще не оголосили про повний відхід з російського ринку. Також не ясно, чи буде британський Land Rover Jaguar здійснювати гарантійну підтримку російських клієнтів.