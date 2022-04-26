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Фактично йдуть. Volvo і Land Rover Jaguar до мінімуму скорочують штат в Росії

Фото: Volvo і Land Rover Jaguar скорочують офіси в Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Автомобільні концерни Volvo і Land Rover Jaguar скорочують російські офіси до мінімуму. Це фактично говорить про вихід компаній з ринку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Комерсант.

Відзначається, що компанії скорочують до 80% персоналу і залишають лише адміністративних працівників.

При цьому шведська марка Volvo продовжить гарантійну підтримку користувачів і готова оплачувати ввезені в обхід правовласника запчастини. На цей крок готові піти й інші автовиробники, оскільки самі компанії через санкції не можуть ввести деталі в Росії. В іншому випадку вони повинні будуть викупити гарантійні автомобілі.

Однак офіційно компанії ще не оголосили про повний відхід з російського ринку. Також не ясно, чи буде британський Land Rover Jaguar здійснювати гарантійну підтримку російських клієнтів.

Нагадаємо, автоконцерн Volvo першим припинив виробництво машин в Росії. Причиною стало військове вторгнення в Україну.

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