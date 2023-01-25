Факты коррупции в Украине не связаны с помощью США, - Госдеп

Обвинения в коррупции, которые привели к ряду увольнений в украинской власти в последние дни, не касаются миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи, предоставленной Соединенными Штатами.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

Спикер сказал, что в администрации очень серьезно и ответственно относятся к обеспечению надлежащего надзора за всеми формами помощи, которую США оказывают воюющей Украине.

"Администрации Байдена неизвестно о каких-либо злоупотреблениях с помощью США", - заявил Прайс.

В то же время Прайс признал, что разрушения, вызванные вторжением, усложнили возможности отслеживания оружия, а также экономической и гуманитарной помощи, направленной Вашингтоном в Киев.

"Существуют вызовы, связанные со средой, в которой наши украинские партнеры находятся в разгар жесткой атаки со стороны Российской Федерации. Но мы, тем не менее, серьезно относимся к этому обязательству, и имеем возможность принимать меры по обеспечению такой отчетности", - сказал Прайс.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский проводил предвыборную кампанию, в том числе на антикоррупционной платформе, которая получила значительную поддержку украинского общества.

Прайс заявил, что Соединенные Штаты "приветствуют быстрые и решительные действия" Зеленского, значительные усилия по противодействию коррупции и привлечению должностных лиц к ответственности, в случае, если они «не выполняют возложенные на них обязательства".

Он также подчеркнул, что США будут поддерживать Украину на пути к внедрению важных антикоррупционных реформ.

На прошлой неделе Украину всколыхнуло сразу два скандала. Один - с закупкой продуктов питания для военных Министерством обороны, второй - с участием заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, которого поймали на взятке в 400 тысяч долларов во время закупки генераторов.

Кроме того, источники РБК-Украина сообщили о подготовке кадровых ротаций среди руководства ряда областей.

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