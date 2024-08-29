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Специалисты рассказали, каким бензином нельзя заправлять генераторы

Фото: специалисты рассказали, каким бензином нельзя заправлять генераторы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

После массированных обстрелов на улицы вернулись генераторы. Чтобы они работали дольше, специалисты советуют своевременно обслуживать двигатель, уменьшать нагрузку в жару и использовать качественное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии специалистов.

Один из важнейших факторов для исправной работы генератора - качество горючего, особенно - для бензинового, отмечают специалисты.

"Некачественный бензин постепенно убивает генератор, даже когда тот не работает. Ремонт из-за использования такого горючего - будет не просто дорогостоящим, но может превышать стоимость самого генератора", - говорится в сюжете.

В прошлом месяце проводили эксперимент, где с помощью Испытательного центра горюче-смазочных материалов проверяли качество горючего на украинских АЗС.

"Среди основных нарушений, которые удалось выявить - высокое содержание спирта в бензине. Так, в бензине БРСМ-Нефть было зафиксировано превышение нормы этанола - более 7 раз. Также государственные нормы нарушили и на Мотто, Люксвен и так называемой "бочке". сэкономив на горючем - вы заплатите куда больше, чем ремонт генератора.

Руководитель сервиса РемТех Вадим Моравский советует своевременно обслуживать двигатель и учитывать жару.

"Бывают такие случаи, роковые даже, что двигатель не подлежит ремонту, если вовремя его не обслуживать. Потребители обычно не обращают на это внимание, думают, что смазку нужно заменять раз в 10 тысяч, но не учитывают, что в обычных таких генераторах это нужно делать раз в 50-80 часов. Также жару нужно учитывать, и номинальную мощность при длительной работе уменьшать вдвое", - отмечает он.

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