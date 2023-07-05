Специалисты МАГАТЭ не выявили признаков минирования на ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии ООН сообщили, что они не видели никаких доказательств наличия противопехотных мин, установленных на территории станции, которые могли бы поставить под угрозу безопасность реактора.

По данным журналистов, представитель МАГАТЭ сообщил, что наблюдатели МАГАТЭ на объекте продолжают следить за ситуацией.

Ситуация на ЗАЭС

Запорожская АЭС оккупирована оккупантами с первых дней масштабного вторжения России в Украину. Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что россияне готовятся к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. А глава ГУР МО Кирилл Буданов сообщал, что оккупанты дополнительно заминировали ставок-охладитель на станции.

30 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что специалисты не увидели подготовку РФ для удара по Запорожской АЭС. При этом не исключено, что "все может случиться". 21 июня в МАГАТЭ заявили, что им известно о сообщении о минировании возле пруда-охладителя. Однако, во время визита генерального директора Рафаэля Гросси на месте никаких мин обнаружено не было.