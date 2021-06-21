Facebook запустив додаток для онлайн-бесід і подкасти в США

"Сьогодні ми запускаємо Live Audio Rooms і подкасти в рамках наших планів впровадження соціальних аудіосистем в Facebook", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на перших порах користувачі в США зможуть використовувати додаток Live Audio Rooms, яке дозволить приєднуватися до бесід з громадськими діячами, експертами і слухати їх. "У найближчі тижні ми розширимо можливості для більшої кількості громадських діячів і груп з розміщення Live Audio Room і представимо нові функції для обох заходів в найближчі місяці", - додали в компанії.

У Facebook уточнили, що спікерів в такій онлайн-бесіді може бути не більше 50 користувачів, а число слухачів - не обмежена.

Онлайн-бесіди можуть бути як відкритими, так і приватними. Крім того, організатори можуть спілкуватися на безоплатній основі або додавати для слухачів можливість внесення пожертвувань.

Facebook також додав подкасти, які користувачі можуть слухати на своїх сторінках в соцмережі і в стрічці новин за допомогою міні-програвача або в повноекранному режимі. У найближчі тижні компанія має намір розширити список доступних для прослуховування подкастів.