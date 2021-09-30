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Facebook запроваджує нову функцію в Instagram й Messenger

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Facebook запровадила оновлення для Messenger і Instagram. Відтепер в додатках можна створювати групові бесіди.

Про це пише РБК-Україна з посилання The Verge.

Facebook заявила, що можливість створювати групові бесіди є величезним кроком вперед в амбіціях компанії. Наразі оновлення вже випробували 70% користувачів Messenger й Instagram.

Зазначається, що відтепер в групових бесідах можна створювати опитування на будь-які теми. Компанія додала в Messenger індикатор, що відображатиме кількість людей, які одночасно набирають повідомлення. Втім, наразі невідомо, чи з’явиться цей індикатор в платформі фотоблогу.

Зокрема, з’явилася можливість використовувати функцію Facebook Watch Together, аби переглядати свою стрічку Instagram разом з друзями.

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