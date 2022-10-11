ua ru
Вт, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Facebook удалил пост Корбана об ответе на массированный ракетный обстрел Украины

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 19:00
Facebook удалил пост Корбана об ответе на массированный ракетный обстрел Украины Фото: Геннадий Корбан (скрин с YouTube)
Автор: Илона Свиридова

Facebook удалил публикацию Геннадия Корбана, который содержит предложение для Украины добиться согласия и необходимых средств вооружения от наших стратегических партнеров по антивоенной коалиции для нанесения ответных ударов по критической инфраструктуре российских городов.

Об этом сообщает Styler.

В посте предлагалось использовать тактику сдерживаний и противовесов для остановки террористических планов Путину.

Пост был сочтен нарушающим политику Facebook.

Facebook удалил пост Корбана об ответе на массированный ракетный обстрел Украины

Напомним, что владелец Facebook компания Meta запрещена в России как экстремистская организация.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Facebook Геннадий Корбан
NEWS
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
Зеленский предложил G7 разместить наблюдателей на границе с Беларусью
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну