Facebook посилить покарання для тих, хто порушує правила платформи

Відповідне нововведення може бути серйозною загрозою для політичних та інших рухів, які порушують правила компанії. Наприклад, підбурювання людей до масової скарги на контент, або ж акаунт з метою їх подальшого блокування. Також це стосується цькування інших користувачів.



За словами прессекретаря компанії, нововведення забезпечить більш радикальне покарання для тих, хто порушує правила платформи.



Одним з найгучніших випадків є блокування акаунту колишнього президента США Дональда Трампа під час штурму республіканців Капітолію 6 січня.