RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Facebook посилить заходи по боротьбі з дезінформацією Кремля про війну з Україною

Фото: Facebook посилить заходи по боротьбі з дезінформацією Кремля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компанія, Meta, яка володіє Facebook, зробить додаткові кроки з протидії дезінформації зі сторінок російського уряду. Facebook вже видалив хакерські кампанії, мережі впливу та шахрайські операції на війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми постійно переглядаємо нашу політику в залежності від мінливої ситуації на місцях, і в даний час ми активно розглядаємо додаткові кроки з протидії дезінформації і містифікаціям, що надходять зі сторінок російського уряду", - сказав президент Meta з міжнародних справ Нік Клегг в телефонній розмові з репортерами.

Росія бореться з великими технологічними компаніями за контроль над інформаційними потоками в Інтернеті після вторгнення на Україну 24 лютого. Вона заборонила Facebook і Instagram і сповільнила роботу Twitter. На цьому тижні Twitter заявив, що не буде поширювати інформацію про російські державні акаунти або рекомендувати їх користувачам.

У своєму першому щоквартальному звіті про ворожі загрози Meta повідомила, що пов'язані з урядом суб'єкти з Росії і Білорусі брали участь в кібершпіонажі і таємних операціях по впливу в Інтернеті, в тому числі в операції з надання впливу, пов'язаної з білоруським КДБ.

У ньому говориться, що робилися спроби зловмисника Ghostwriter зламати облікові записи десятків українських військових в Facebook.

Meta повідомила в звіті, що вона також видалила мережу з приблизно 200 облікових записів, керованих з Росії, які координували неправдиві повідомлення про людей, в основному в Україні та Росії, за такі порушення, як розпалювання ненависті.

Meta заявила, що також видалила десятки тисяч облікових записів, сторінок і груп, які намагаються використовувати війну в Україні для обману користувачів і заробляння грошей

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook