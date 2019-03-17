Facebook видалив близько 1,5 млн відеозаписів стрільби в Новій Зеландії

Близько 1,2 млн відео були заблоковані на стадії завантаження

Администрация компании Facebook удалила на протяжении суток около 1,5 млн размещенных в социальной сети видеозаписей теракта в Новой Зеландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный блог компании в Twitter.

По ее словам, из этого числа на стадии загрузки были заблокированы 1,2 млн видеороликов, на которых запечатлен массовый расстрел людей в двух мечетях страны.

"Мы продолжаем работать круглосуточно, чтобы удалить подобный жестокий контент", - добавила она.

Также Facebook блокирует отредактированные версии видео, на которых не показаны сцены насилия. По информации пресс-центра компании, видеозаписи удаляют из уважения к людям, потерявших близких при теракте.

Отметим, 15 марта 2019 28-летний житель Новой Зеландии усроил стрельбу в двух мечетях. Процесс он записал на видео, которое позже появилось в сети.

Напомним, число жертв нападения на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии достигло 50 человек. В результате стрельбы также пострадали 48 человек.