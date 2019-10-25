Facebook в тестовому режимі додав розділ з новинами

Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Розділ доступний лише для деяких жителів США

Американська компанія Facebook додала до соціальної мережі розділ з новинами під назвою Facebook News, який працює в тестовому режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як повідомляється, в новому розділі Facebook News користувачі соціальної мережі матимуть змогу ознайомитися з персональною підбіркою новин. У розділі будуть представлені відібрані журналістами компанії новини, персоналізовані повідомлення, тематичні розділи та підписки. Також у новому розділі Facebook News будуть доступні місцеві репортажі.

"Ми хочемо, щоб в цифрову епоху процвітали нові форми ЗМІ, в тому числі індивідуальна, незалежна журналістика. Саме тому ми продовжимо розширювати алгоритмічний спосіб відбору новин для користувачів", - йдеться в повідомленні Facebook.

Зазначається, що наразі новий розділ Facebook News доступний лише для майже 200 тис. кристувачів зі США. У період тестування новим розділом соцмережі зможуть скористуватися користувачі у великих американських містах, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес та Чикаго.

Нагадаємо, раніше в компанії Facebook повідомили, що перед президентськими виборами у США, які відбудуться 2020 року, соцмережа позначатиме всі фейкові новини. Також соцмережа Facebook буде блокувати рекламу, яка закликає ігнорувати вибори. Крім того, починаючи з листопада, контрольовані урядами видання позначатимуться як "контрольовані державою ЗМІ".