Facebook дозволив користувачам поскаржитися на друзів-екстремістів, - Fox

Більшість користувачів повідомила про свою стурбованість та підозру Агентства національної безпеки у шпигунстві. Інші ж були обурені нововведенням мережі.

Зокрема, користувачі отримували застереження від Facebook стосовно перегляду екстремістського контенту.

"Групи насильства намагаються маніпулювати вашим гнівом і розчаруванням. Ви можете вжити заходи зараз, щоб захистити себе та інших", - зазначалося у повідомленні від платформи.

Після пропозиції мережа перенаправляла користувача на сторінку некомерційної організації "Life After Hate", що надає підтримку особам, які бажають позбутися гніву, аби розв'язувати свої проблеми ненасильницькими способами.

Fox News, зі свого боку, зв’язалося з Facebook, втім представник платформи пояснив, що нововведена функція наразі працює в тестовому режимі й є частиною "щирої роботи" мережі.