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Facebook відкриє інженерний центр в Лондоні

Новини » Телеком & IT    12.06.2019 - 22:33
Facebook відкриє інженерний центр в Лондоні
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Facebook створить понад 500 нових робочих місць

Компанія Facebook відкриває в Лондоні інженерний центр, який буде створювати технічні інструменти, спрямовані на захист свого сайту від шкідливого контенту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Керівництво соціальної мережі оголосило, що уряди різних країн виявляють все більший тиск на великі технологічні компанії, щоб вони краще контролювали свої платформи.

У заяві компанії говориться, що до кінця 2019 року в новому центрі будуть створені понад 500 нових робочих місць, у тому числі сто, пов'язані з розробками в галузі штучного інтелекту.

"Значна частина" нових співробітників буде працювати у відділі по забезпеченню "згуртованості" колективу, який буде займатися вирішенням низки проблем, у тому числі особистої безпеки, спаму і домагань. Однією з обов'язків нового відділу буде створення передового програмного забезпечення і систем штучного інтелекту для виявлення і усунення шкідливого контенту і фальшивих облікових записів.

Нагадаємо, Facebook готує до запуску власну систему платежів і криптовалюту в першому кварталі 2020 року.

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