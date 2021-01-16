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Facebook почав блокувати створення заходів через інавгурацію Байдена

Автор: Даша Харченко

Компанія Facebook з 15 січня почала блокувати створення будь-яких заходів у безпосередній близькості від Білого дома і Капітолію США. Обмеження діятимуть до дня інавгурації Джо Байдена, 20 січня.

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Про це повідомляє Reuters.

У Facebook вирішили блокувати заходи через масові заворушення, які відбулися 6 січня в Капітолію. Таким чином хочуть забезпечити безпеку під час інавгурації Байдена.

Раніше повідомлялося, що прихильники чинного президента США Дональда Трампа у соцмережах закликають до зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Нагадаємо, у місті Вашингтон, столиця США, чергуватимуть понад 20 тисяч військовослужбовців в день інавгурації вибраного президента Джо Байдена. Вони будуть слідкувати за підтриманням порядку в столиці.

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