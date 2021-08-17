ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Facebook видалятиме пов’язаний з талібами контент

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 17 серпня 2021 10:38
Facebook видалятиме пов’язаний з талібами контент Фото: Facebook видалятиме пов’язаний з талібами контент (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Соціальна мережа Facebook вважає "Талібан" терористичною організацією. Соцмережа забороняє групу та весь контент на його підтримку на своїх платформах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Facebook видаляє акаунти, які ведуться талібами або від їхнього імені, і забороняє їх прославляння, підтримку та представлення.

"Талібан" потрапив під санкції як терористична організація згідно із законодавством США, тому ми заборонили їм користуватися нашими послугами відповідно до нашої політики щодо небезпечних організацій", - йдеться у повідомленні.

Ця політика застосовується до всіх її платформ, включаючи соцмережу Facebook, Instagram та WhatsApp. Є спеціальна команда афганських експертів для моніторингу та видалення контенту, пов’язаного з "Талібаном".

Нагадаємо, Афганістан перейшов під управляння "Талібану", після чого багато країн евакуювали свої посольства. Тільки три країни залишились представництва в Кабулі.

Зазначимо, президент Америки Джо Байден заявив, що США не повинні втручатися у внутрішні конфлікти інших країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Талібан Афганистан
NEWS
Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького
Офіс президента оскаржив "відновлення" Тупицького
DAILY
Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Казус Тупицького. Чому суди скасовують рішення Зеленського і чим це загрожує