Facebook буде блокувати рекламу, що містить дискримінацію

Користувачі помітили, що Facebook таргетує рекламу, яка дискримінує людей за різними ознаками

Компанія Facebook блокуватиме рекламу контенту, в якому міститься інформація з дискримінацією людей за різними ознаками. Про це собщает РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Відзначається, що користувачі розкритикували соцмережу за таргетинг реклами, в якій міститься дискримінація за ознакою раси, віку і статі. Отримавши безліч скарг, компанія почала займатися заходами щодо блокування дискримінаційної реклами житла, роботи і кредитів.

Це не дозволить рекламодавцям націлювати рекламований контент на користувачів за ознакою раси, статі, віку. Крім того, реклама таргетувалась за визначенням поштового індексу.

Отримати гарантії таких дій з боку адміністрації соцмережі дозволив позов до Facebook Американського союзу цивільних свобод (ACLU) та інших правозахисних груп. У вівторок, 19 березня, вони заявили, що "радикальні зміни" обмежать дискримінаційний таргетинг реклами.

Нагадаємо, раніше соціальна мережа Facebook оголосила, що посилює правила щодо запобігання поширення неправдивих новин перед виборами до Європарламенту, запланованих на 26 травня.