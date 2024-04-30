F-16 для Украины. Как эти истребители могут помочь в войне против России

В этом году Украина получит первые западные истребители F-16 . Их эффективность на поле боя будет зависеть от того, какое оружие передадут партнеры.

В прошлом году в поддержку Украины собралась коалиция F-16. Ряд западных стран согласился передать для ВСУ эти более современные самолеты. Ожидается, что первые истребители могут поступить уже в первой половине этого года.

В первом пакете помощи из недавно выделенной суммы от США есть несколько позиций, касающихся авиации – это, в частности, "оборудование аэродромного обеспечения" и "высокоточные авиационные боеприпасы". Это указывает на то, что появление F-16 в Украине - вопрос ближайшей перспективы.

Правда, до сих пор остается загадкой - какое оружие поступит вместе с этими самолетами: какие ракеты ПВО, какие ракеты для поражения объектов на земле и так далее.

F-16 будут на замене МиГов и Сушек

Опираясь только на открытые источники, нет понимания, какое оружие нам дадут к этим F-16, соглашается эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский.

"Если это будут только ракеты "воздух-воздух", то каких модификаций? Ведь даже среди ракет AIM-120 AMRAAM есть очень много вариаций, которые между собой отличаются по дальности стрельбы. Наиболее дальнобойная и новейшая версия – AIM-120 С-8 AMRAAM -ER, что позволяет поражать воздушные цели на дальности 150-160 километров. Для нас такие ракеты подошли бы для того, чтобы сбивать российские носители КАБов Су-34 и Су-35 на большой дистанции", - говорит собеседник.

Кроме того, Украине уже передавали управляемые американские бомбы JDAM. Очевидно, что их постараются применять не только с МиГ-29. Учитывая, что советские МиГи не предназначены для использования этих бомб, то, соответственно, и дальность у них не соответствует заявленной – до 28 километров. В штатном режиме с ними могут применяться F-16.

Украинские пилоты уже учатся на F-16 в ряде стран (фото: X Минобороны Великобритании)

"Поэтому не стоит исключать, что в начале какого-то особого формата использования F-16 не будет. Фактически их будут применять так же, как наши МиГ-29, Су-27 и другую авиацию советского образца. Только с поправкой на то, что F-16 – это новее, более совершенное", - пояснил эксперт.

Еще в апреле 2023 года в Воздушных силах сказали, что F-16 нам прежде всего нужны потому, что наши советские самолеты – не вечны. Имеющиеся истребители в украинской армии довольно старые, самые молодые Су-27 датируются 1991 годом.

По словам Киричевского, наши ожидания на F-16 достигли максималистской планки, но нужно, прежде всего, исходить из минимальных ожиданий. И они выглядят так: у нас будут истребители, которые смогут прослужить еще минимум 10 лет, в отличие от Су-27 и Су-29.

Функции ПВО

Как ранее сообщали в Воздушных силах, советским истребителям в нашем арсенале удавалось поражать ракеты. Но это скорее единичные случаи, чем правило. И хотя ни для одного истребителя в мире нет вооружения, способного сбивать баллистические ракеты – для этого предназначены стационарные противоракетные комплексы. Однако F-16 могут эффективно работать против вражеских крылатых ракет.

"Что касается крылатых ракет, то наши пилоты будут по сути первыми, кто будет сбивать такие ракеты с F-16, так сказать, в серийном масштабе. И если сравнивать F-16 и МиГ-29, то понятно, что F-16 эту задачу смогут выполнять на порядок лучше, потому что советская аппаратура не столь чувствительна, чтобы функционировать на больших дистанциях - чтобы на расстоянии нескольких десятков километров обнаружить и сбить ракету", - рассказал Киричевский.

Оружие для ударов по земле

Если рассматривать вооружение для F-16 "воздух-земля", то вариантов тоже может быть много, говорит собеседник. Учитывая, как сложно нам в конце концов решили передать ракеты ATACMS, это может означать, что американский аналог Storm Shadow на такую же дальность – AGM-158 JASSM – нам, возможно, и не дадут, считает эксперт.

"Здесь уже можно отфильтровывать и отбросить вооружение на 300 километров и выше. Ведь есть версии AGM-158, которые стреляют и на 900 километров. Например, у Польши есть 70 таких ракет к своим F-16. Как вариант, можно рассматривать передачу нам противокорабельных ракет Harpoon для F-16, есть версия этой же ракеты, адаптированная для ударов по наземным целям. У них дальность до 300 километров.

Ракета Harpoon на F-16 (фото: Википедия)

Другой вариант, добавил он – это AGM-154 – что-то вроде ракеты-бомбы. В отличие от GLSDB, не оправдавших ожидания, AGM-154 считается действительно действенным оружием. Дальность AGM-154 составляет 110 км. И самый мощный вариант из тех, что нам могут предоставить – это JDAM-ER, имеющий дальность 70 километров.

Но все это, объясняет Киричевский – перечень штатного вооружения для F-16. В то же время, некоторые концерны уже просчитывают интеграцию других видов оружия, например, F-16 с Taurus или бомбами Hammer. Британцы намекнули, что дадут нам управляемые бомбы Paveway IV, хотя они предназначены для истребителей Eurofighter Typhoon.

"Подводя итог, если с F-16 мы получим набор вооружения, что будет иметь дальность хотя бы на 70 км – по прифронтовой зоне россиян – это уже будет неплохо. Все, что дальше – это будет очень большой бонус", - считает эксперт.

Даже десяток F-16 в начале – будет неплохо

Сколько F-16 мы можем получить в этом году – тоже вопрос открытый. Даже строевое освоение советских МиГ-29 и Су-27 занимало два года.

"Наши войска овладевают этими истребителями так быстро, как никто до этого. Румыны на истребителях F-16, купленных в 2021 году, будут учиться только сейчас вместе с нашими пилотами. Поэтому даже если мы в этом году получим хотя бы десяток таких самолетов - это все одно будет очень хорошо, поскольку никто так быстро не переходил на другой тип истребителей как Украина", - резюмировал Киричевский.