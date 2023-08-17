F-16 для Украины. Игнат объяснил свое заявление о сроках поставок самолетов

Спикер разъяснил свое предыдущее заявление о том, что Украина, вероятно, не сможет получить истребители F-16 этой осенью или зимой.

"От меня такой фразы "Украина не получит истребители" вряд ли услышали. Я такие фразы не употребляю и не хочу "зраду" сеять среди населения", - сказал он.

При этом Игнат подчеркнул, что Украина нуждается в современных самолетах уже сейчас. Однако, несмотря на сроки поставок, украинцы продолжат идти к своей цели.

"У меня спросили, мол, в Америке заявили, что "до конца лета мы не получим". На что я ответил: "Когда бы мы не получили, у нас другого выхода нет". Мы нуждаемся в этом вооружении. Будет ли это до конца этого года, или начало следующего, или позже, но другого выхода у нас нет как идти к своей цели. Такой мой ответ был тогда, таков он и сейчас", - объяснил спикер.

F-16 для Украины

Ранее партнеры и союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции, в рамках которой пообещали провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Коалицию возглавили Дания, Нидерланды и Румыния. Ранее сообщалось, что именно в этих странах может начаться обучение.

В Белом доме предполагали, что наша страна может получить F-16 до конца года. При этом министр обороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что поставки начнутся уже в 2024 году.

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