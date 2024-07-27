F-16 на подходе. Когда Украина получит истребители и скоро ли будет эффект на фронте

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Когда F-16 появятся в Украине

Поставки истребителей F-16 привязаны к обучению украинских пилотов и технического персонала. Как минимум одна группа на последних этапах подготовки, тренирует ночные полеты и, судя по заявлению Воздушных сил, "наработала необходимое количество часов". Известно, что в Украину из Дании вернулась группа техников и готовится принимать F-16 на авиабазах. В скором времени к обучению должны приступить еще 50.

Сроки передачи самолетов назывались разные. Согласно последним данным, первые единицы должны встать на боевое дежурство до конца лета. По крайней мере об этом говорят официальные лица.

Две недели назад госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО объявил, что процесс передачи F-16 из Дании и Нидерландов стартовал. В совместном заявлении стороны подтвердили, что они появятся в украинском воздушном пространстве летом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнял, что решен вопрос поставки "первой волны", и сейчас работают над увеличением количества F-16 и передачей других самолетов.

Спустя неделю министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс говорил, что партнеры усиленно работают, чтобы это произошло как можно быстрее. "Я могу сказать, что F-16 поступят в ближайшее время. Но не буду делиться подробностями", – отметил он.

Появится ли авиация западного образца в июле или августе, неизвестно. Но недавно президент Владимир Зеленский добавил интриги. По его словам, польское правительство приняло решение, которое ускорит процесс. Скорее всего, речь о логистике и транспортировке из стран НАТО.

Подготовка украинских техников для обслуживания F-16 (фото x.com/Jvd_Tweet)

Опрошенные РБК-Украина эксперты осторожны в прогнозах.

"Вопрос многоплановый, сейчас ситуация не полностью зависит от западных союзников. Многое зависит от нас – когда мы будем готовы принять самолеты, обслуживать их и обеспечить безопасность", – объясняет ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко.

Что касается сроков, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап предлагает отталкиваться от данных о подготовке пилотов. Согласно сообщениям, в Дании 8 человек завершат обучение в августе, еще 12 в сентябре на американской базе в Аризоне.

"Как я понимаю, передача самолетов – это один процесс, а начало применения -совсем другой. На мой взгляд, если пилоты завершают подготовку в августе и сентябре, то нереально ждать появления F-16 раньше октября. Потому что самолеты "поедут", когда заработает все вместе: и пилоты, и технари, и инфраструктура, и слаженность с другими войсками. Не думаю, что мы увидим их в деле до октября-ноября", – рассказал он в беседе с изданием.

Сколько самолетов передадут в 2024 году

Чтобы Украина смогла эффективно противостоять вражеской авиации, нужно не менее 128 многоцелевых истребителей типа F-16. На сегодня партнеры задекларировали намерение предоставить около 80:

Дания – 19 самолетов

Нидерланды – 24 самолетов

Бельгия – 30 самолетов

Норвегия – 6 самолетов

Причем поставка обещанных бортов растянется во времени. По словам президента Зеленского, есть "решение по 10-20 истребителям". Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Украина рассчитывает на 6 единиц до конца лета и на 20 в общей сложности до конца года.

По мнению Криволапа, первые 20 пилотов смогут нормально обслужить одну стандартную эскадрилью в составе 12 единиц.

"Думаю, в этом году получим самолеты в конфигурации 6+6. В принципе, возможно, и до 18 самолетов, но это означает очень большую нагрузку. Поскольку пилотам нужно поднимать истребители во время воздушных атак, сажать на другой аэродром. Поэтому исходя из количества пилотов, склоняюсь все же к 12 самолетам", – рассказал эксперт.

Владимир Зеленский осматривает F-16 в Дании, август 2023 года (фото presiden.gov.ua)

Дальнейшие поставки и количество тоже связаны с подготовкой летного состава. И по крайней мере сейчас ситуация не очень понятная. С одной стороны, открылась тренировочная база в Румынии, туда завозят симуляторы, Нидерланды передают самолеты для обучения, но в полной мере центр еще не заработал.

"А на подготовку нужно не менее полугода. Хотя если туда отправят пилотов без боевого опыта, она может занять не менее 9 месяцев", – добавил Криволап.

Как с помощью Польши и Румынии можно обеспечить "маневр силой"

В одном из недавних интервью начальник авиации командования Воздушных сил Сергей Голубцов раскрыл некоторые нюансы, связанные с F-16. В частности, не все самолеты появятся в сразу в Украине. Некоторые из них останутся в тренировочных центрах за границей. И будут резервом для замены неисправных бортов.

То, что Румыния и Польша готовы содействовать по многим вопросам, - удачный вариант, считает Валерий Романенко.

"В Румынии тренировочный центр, а Польша, возможно, готовит депо для хранения самолетов, которые нам будут передавать. Тогда им достаточно перелететь границу, совершить посадку на любом аэродроме и уже никто не скажет, что они работают с натовских аэродромов", – объясняет эксперт.

Таким образом, можно будет ремонтировать и перебрасывать F-16 не из Дании, Нидерландов, Бельгии и Норвегии, а из соседних стран. Где они будут накапливаться в состоянии боеготовности.

"В этом случае нам доступен так называемый маневр силой. К примеру, у россиян начинается зуд на каком-то участке фронта, больше истребителей перелетает на нашу территорию. Или если зимой непогода или относительно спокойно на фронте, они летят на ремонт. Но подчеркиваю, это мое личное мнение", – добавил собеседник.

Часть F-16 для Украины будет базироваться за границей (фото Getty Images)

По его словам, выглядит так, что для F-16 в Украине будет один базовый и несколько оперативных аэродромов. Но что касается того, как их будут применять непосредственно, зависит не только от количества, но и от оснащения и переданных вооружений.

Почти наверняка сначала будут доступны лишь ракеты "воздух-воздух" для ближнего боя и противорадиолокационные AGM-88 HARM. При таком раскладе надеяться на скорое появление на фронте не приходится, так как бить по наземным целям попросту нечем. И согласно последним сигналам, первые F-16 точно не задействуют в фронтовых операциях.

Как будут применяться F-16 на первых этапах

Поэтапное развертывание F-16 означает, что и спектр боевых миссий будет расширяться постепенно. Еще в прошлом году американский профильный ресурс Defense News привел наиболее реалистичный сценарий.

На первом этапе боевую авиацию привлекут к обеспечению противовоздушной обороны: для перехвата российских дронов и ракет. Миссии в тыловых районах позволят пилотам набраться боевого опыта вне зоны действия вражеских истребителей и наземных ЗРК.

По мнению Криволапа, цель не столько натренировать летчиков сбивать дроны и ракеты, а в том, чтобы отработать систему авиационной поддержки и взаимодействия с другими родами войск.

"Как у нас организованы полеты? Башня дает команду – курс, наводка и высота – пилот ее выполняет. F-16 как и другая натовская авиация работают по-другому, там пилот более самостоятельный. Поэтому скорее нужно отработать связи, а не натаскать пилотов гоняться за "шахедами", – рассказал он.

Кроме того, использование авиации для перехвата крылатых ракет и "шахедов" –это одна из простейших миссий, которые могут выполнять F-16.

"Это разумно, логично и правильно. Если их сразу отправить против российских Су-35, не знаю, чем это может закончиться. До сих пор неизвестно, какие там будут ракеты, радары и оборудование и позволят ли они вести воздушные бои", – отметил эксперт.

На втором этапе F-16 постепенно задействуют в операциях на фронте. Например, для запуска ракет AGM-88 HARM по радарам вражеских зенитно-ракетных комплексов. При условии, что бортовое оборудование позволит осуществлять донаводку ракет.

"Сейчас мы запускаем HARM с МиГ-29, используя ракеты на 15-20% от их возможностей. По принципу: заработал радар ЗРК, получили сигнал и пустили ракету в его направлении. Но радары могут переключать частоты, и ракета без донаводки упадет метрах в 50", – объясняет Романенко.

Когда эффект от F-16 почувствуют на фронте

Если украинская авиация сможет проредить вражескую ПВО, вероятно, сможет перейти и к полноценным операциям на фронте. В том числе потому, что россиянам придется задействовать часть своих самолетов в роли ПВО, что сократит количество ударов. Однако отогнать носители КАБов подальше от линии столкновения можно будет только после развертывания большего числа F-16.

О похожем сценарии в недавнем интервью The Guardian говорил главком ВСУ Александр Сырский. По его словам, F-16 помогут эффективнее сбивать ракеты и точнее поражать наземные цели, но с оговоркой, что истребители не будут приближаться к фронту ближе, чем на 40 км.

Украина не добьется паритета в воздухе с РФ даже с помощью первых F-16 (фото Getty Images)

Валерий Романенко допускает, что заявление Сырского могло не обойтись без элементов дезинформации.

"Мне кажется, разок-другой мы испытаем F-16 на российских носителях КАБов или штурмовиках. Будет такой себе сюрприз. Как в мае 2023-го испытали Patriot на самолетах и вертолетах над Брянской областью. Но это лишь мои предположения. Внезапный кавалерийский наскок я не исключаю. Но после этого месяц-два F-16 будут исключительно гоняться за ракетами и "шахедами", так как россияне бросят все силы на охоту за ними", – отметил он.

По словам начальника авиации командования ВС Сергея Голубцова, для успехов на поле боя необходимо добиться превосходства в воздухе или хотя бы паритета. Одними лишь самолетами сделать это трудно, нужен целый комплекс от средств радиоэлектронной борьбы и бортов дальнего радиолокационного обнаружения ASC 890 (ожидаются до конца года) до ЗРК дальнего радиуса типа Patriot. Как только все они появятся на фронте, можно будет говорить о переломном моменте и реальных перспективах отогнать носители КАБов километров на 30-50.

Кроме того, нужно понимать, как поведут себя российские истребители Су-35 или Су-30СМ, подчеркивает Константин Криволап.

"Потому что их ракеты "воздух-воздух" стреляют на 250 км. Думаю, чтобы по-настоящему существенно повлиять на ситуацию на фронте, нужно 3-4-5 эскадрилий F-16. А судя по тому, когда у нас могут появиться 60 самолетов и 120 пилотов, произойдет это очень нескоро", – считает эксперт.

Не известно и то, насколько эффективны F-16 в воздушных боях. Объективно никто не может со 100%-й уверенностью сказать, сильнее ли они российских Су-35, так как ранее истребители не встречались в боевых условиях.

Собеседники РБК-Украина предостерегают украинцев от завышенных ожиданий. Не исключено, что появление западной авиации приведет к своего рода патовой ситуации. Но даже этот момент станет позитивным, поскольку противник не сможет прорывать оборону и двигаться вперед.

"Что россияне делают? Они запускают десятки КАБов на поселок, после чего штурмуют позиции силами 10 человек, продвигаются на сотню метров в день и это масштаб нынешнего наступления. Если нам удастся проредить ряды носителей КАБов, у врага не останется инструментов для наступательных операций. Ведь невозможно сосредоточить танки, прорвать фронт и завести механизированные подразделения. Вся техника в минимальный срок будет уничтожена", – резюмировал Романенко.

Могут ли самолеты стать "геймчейнджером"? В определенной степени, да. Как скоро это случится? Сложно сказать. Способны ли F-16 выиграть войну? Нет. Но при достаточном количестве и хорошем оснащении они, безусловно, повысят вероятность успеха Украины.

При подготовке материала использовались: заявления представителей Воздушных сил Украины, президента Владимира Зеленского, западных официальных лиц, интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского для The Guardian, комментарии авиационных экспертов Валерия Романенко и Константина Криволапа.