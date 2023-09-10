F-16 могут начать работать в Украине раньше, чем предполагалось, - WSJ

По данным издания, украинские и западные официальные лица с учетом сроков начала обучения пилотов в США ожидают, что несколько украинских истребителей могут быть готовы к выполнению боевых задач уже в феврале 2024 года.

Языковая преграда

По оценкам источников WSJ в Украине, США могут подготовить пилотов, владеющих английским языком, за пять месяцев. Группа, которая была направлена на обучение, как оказалось, насчитывает менее 10 пилотов, которые достаточно владеют английским.

Представитель Министерства обороны США сообщил, что эти пилоты отправятся непосредственно на летную подготовку на авиабазу Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона, где базируется 162 авиакрыло.

Одновременно десятки украинских пилотов начнут курс обучения английскому языку на базе ВВС Лекленд в Сан-Антонио.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Годжес считает, что чиновники "чрезмерно озабочены" уровнем владения английским языком.

"Им нужно управлять самолетом, для этого не обязательно уметь читать Шекспира", - сказал он.

В то же время языковая подготовка пилотов считается лишь одним из препятствий, мешающим началу боевого использования F-16 в Украине.

В частности, пишет издание, F-16 требуют примерно 16 часов обслуживания на земле каждый час в воздухе, и обучение обслуживающего персонала может оказаться еще более сложной задачей, чем подготовка пилотов.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласился провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Со своей стороны США также подтвердили начало обучения в октябре на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Речь идет о помощи со стороны Нидерландов, Дании и Норвегии, которые готовы передать по меньшей мере 61 истребитель.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что часть украинских пилотов, которая проходит обучение в Дании, готова начать летные тренировки.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.

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