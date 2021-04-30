Щороку бюджет втрачає 22 млрд грн на тіньовому ринку пального, - експерт

Через тіньові схеми на паливному ринку бюджет втрачає 22 млрд грн. Влада не робить нічого, щоб ситуацію цю виправити.

"Різні схеми на ринку пального - всесвітня проблема. Чому? Тому що пальне - це підакцизний товар, в ньому дуже велика частка податків. Наприклад, на колонці сьогодні в бензині 40% - це податки. І якщо ти не сплачуєш податки, ти просто заробляєш 40-50% рентабельності. Ось причина такої популярності паливної схеми", - пояснив Куюн.

За його словами, сьогодні відбувається розквіт тіньових схем на паливному ринку, що стало можливим завдяки бездіяльності чиновників.

"Справжній ренесанс на тіньовому ринку, який ми бачимо сьогодні, став можливим завдяки бездіяльності і саботажу чиновників, зокрема податківців, на цьому ринку. Було засідання дуже показове комітету з фінансів і податків під головуванням пана Гетманцева (Данила Гетманцева, - ред.). І там в прямому ефірі податківцям були задані запитання - чому так? Ви що не бачите, що у нас 25 міні-НТЗ працюють просто так серед дня? Всі знають, де вони. Чому не закритий жоден з цих заводів? І ви знаєте, відповідей немає", - розповів експерт.

Він також підкреслив, що на тіньових ринках пального держава втрачає мільярди гривень.

"Наприклад, за нашими розрахунками, через схеми на паливному ринку в цьому році 22 млрд грн податків це мінімальна оцінка, яку втратив бюджет", - сказав Куюн.