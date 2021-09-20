Щорічна Міжнародна конференція DistributionMaster-2021: "Нова реальність - виклики і рішення"

29 жовтня 2021р. у місті Київ відбудеться спеціалізована зустріч для професіоналів всіх підрозділів Дистрибуції і її Партнерів.

Щорічно на цьому бізнес-майданчику збираються понад 200 топ-менеджерів дистрибуційних та торгово-виробничих компаній з усіх областей України та країн ближнього зарубіжжя, щоб скласти "Дорожню Карту" розвитку свого бізнесу в 2022 році.

Основними вигодами участі в Конференції для учасників є:

- Розуміння трендів і тенденцій розвитку ринку дистрибуції.

- Отримання нових ідей і практичних інструментів для розвитку бізнесу.

- Вивчення кейсів провідних компаній по оптимізації і скорочення витрат, а також збільшення - рентабельності бізнесу.

- Проведення переговорів з потенційними замовниками та укладання угод про наміри.

- Представлення компанії учасника на міні-виставці.

- Оригінал паспорта громадянина України надійної і сучасної компанії, що йде в ногу з ринком.

Аудиторія Конференції:

За родом діяльності:

- Виробники - 39%

- Дистриб'ютори - 38%

- Роздрібні мережі - 8%

- Транспортні послуги - 8%

- Суміжні галузі - 6%

- ЗМІ - 1%

За рівнем менеджменту:

- Комерційні директора / Директора з продажу - 38%

- Власники / Генеральні директори - 27%

- Національні та регіональні менеджери по роботі з ключовими клієнтами - 16%

- Керівники маркетингу - 8%

- Директора з розвитку - 6%

- Директора з персоналу - 5%

На даний момент ведуться перемовини з майбутніми партнерами Конференції, але вже зараз її партнерами стали такі компанії як:

InventorSoft - Партнер Конференції.

YouCoach - Трансформаційній Партнер.

Фенікс Інвест Трейд - Партнер кава-брейків.

Спілка Автоматізаторів Бізнесу - IT-партнер Конференції.

TradeMasterGroup - Професійний організатор конференцій і тренінгів.

Інформаційні партнери Конференції DistributionMaster-2021:

PRnewsIO , РБК -Укра ї на , ГлавпостМедиа , Kompass , Marketer , 44.ua , Київські Хроніки , Перевізник

На Конференції DistributionMaster-2 021: "Нова реальність - виклики і рішення" будуть розглянуті 11 ключових питань:

1. Аналітика поведінки споживачів і виявлення існуючих трендів в каналах дистрибуції.

2. Планування продажів і ефективного управління запасами: Методики та інструменти.

3. Актуальні моделі управління продажами виробником через систему непрямої дистрибуції і їх переваги.

4. Нові інструменти трейд-маркетингу та методики оцінки ефективності трейд-маркетингових заходів.

5. Взаємодія виробника і дистриб'ютора в нових умовах ринку. Шляхи оптимізації.

6. Впровадження індексу ефективності представленості як ключового елемента в системі цілепокладання торгової команди.

7. Просування фармацевтичних товарів в умовах сучасної дистрибуції.

8. Управління цінами у співпраці між продавцем, дистрибутором і виробником - від конфронтації до діалогу.

9. Мотиваційні програми для персоналу та їх вплив на формування команди.

10. Інтегрована дистрибуція. Практичні кроки для створення ідеального взаємодії.

11. Ефективні способи розробки товарної, кредитної та цінової політик.

В ході Конференції організовуються Столи переговорів в форматі Виробник-Дистрибутор, які є унікальною можливістю прямих переговорів відразу з декількома компаніями на одному майданчику. Також здійснюється Спеціальний проект Галерея Новинок для провідних постачальників і роздрібних мереж України і зарубіжжя, де будь-який виробник / ритейлер, який бере участь в заході, може надати зразки своїх товарів на полицях галереї.

В даний момент Програма Конференції активно формується для розкриття перерахованих вище ключових питань. Але вже зараз свої виступи перед учасниками підтвердили:

Марина Забарило - Комерційний директор Consumer Panel & Services Ukraine GfK.

Тема: GfK об'єднує дані і науку. Новітні дослідницькі рішення дозволяють отримати відповіді на ключові питання бізнесу щодо споживачів, ринків, брендів і медіа - в даний час і для майбутнього.

Марина Костроміна - Account Director Kantar в Україні. З 2005 року по теперішній час пройшла шлях від Client Service Manager до Account Director Kantar TNS.

Тема: Аналітика поведінки споживачів. Виявлення існуючих трендів в каналах дистрибуції.

Олександр Махорт - Директор з продажу в Україні і міжнародних ринках копанні ЮПЕКО (ТОВ Сабріз). Має значний досвід роботи в компаніях Лантманнен Акса, СК Джонсон.

Тема: Стратегії та тактики планування зростання доходу. Практичні кейси підвищення прибутковості продажів.

Михайло Таран - Managing Director Ukraine, INVENTOR SOFT.

Тема: Критерії вибору системи для управління товарними запасами і закупівлями.

Серед учасників минулих і наступної конференцій DistributionMaster є такі компанії як:

BHB, Estel, Terra Food, Алан, Аснова Холдинг, БаДМ, Баядера Еліт, Бель Шостка, Берта Груп, Видавництво Школярик, Галактика, Галичина, ГК Албо, ГК Сигма, Група Компаній АФИНА, Деметра Плюс, Джамп, ІДС, Комо Україна, FADO, Лакталіс Україна, Логістичний дистрибуційний центр, Максимум, Медико, Мінеральні води України, Нестле Україна, Пепсіко, Омега Автопоставка, Приват Алко, Приват-Фуд центр, Продмаркет Плюс, Рома, Савсервіс Столиця, Співдружність, Стар-Буд, Стор Фуд Дистрибьюшн , Талара Трейд, ТД Єва, ТОВ ТВК Віра, Ферон, Фея Сервіс, ФОП Гірник В.Є., Фреш Груп Маркет.

Ви можете ознайомитись з детальною інформацією та зареєструватися на Конференцію DistributionMaster-2021: "Нова реальність - виклики і рішення" ТУТ , де також можна переглянути відгуки учасників і фото-звіт з конференції DistributionMaster-2020.



Обговорити умови участі в Конференції в якості Партнера (спонсора) і швидко зареєструватися можна за телефоном: +38 067 828 2259