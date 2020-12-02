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Ейфелеву вежу відкриють для відвідувачів 16 грудня

Автор: РБК-Україна

Ейфелева вежа в Парижі відновить роботу з середини грудня 2020 року. Пам'ятка була закрита для відвідування з осені в рамках заходів по боротьбі з розповсюдженням коронавирусу..

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Про це повідомляється на сайті компанії, що відповідає за експлуатацію цієї пам'ятки.

В офіційному акаунті вказано, що з 16 грудня вежа буде відкрита для відвідування з 10:30 до 18:30.

При відвідуванні популярної пам'ятки будуть діяти додаткові заходи безпеки в умовах пандемії - обов'язкове носіння маски, обмеження за кількістю відвідувачів, щоденна дезінфекція.

Нагадаємо, у Франції з 15 грудня в рамках другого етапу пом'якшення карантину відновлять роботу музеї і об'єкти культури, при цьому будуть дотримуватися санітарно-епідеміологічних заходів.

РБК-Україна писало, що 23 вересня в Парижі евакуювали всіх відвідувачів Ейфелевої вежі - після того, як в поліцію надійшло повідомлення про бомбу.

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