ExxonMobil заморозила проект СПГ в Росії вартістю 4,2 млрд доларів

Американська компанія ExxonMobil заморозила проект"Далекосхідний СПГ". Будівництво заводу з виробництва СПГ потужністю 6,2 млн тонн на рік оцінювалося в 4,2 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Хабаровського краю Михайла Дегтярьова радіостанції "Комсомольська правда".
"Проект, якою американці анонсували, Exxon, в порту Де-Кастрі з трубою з Сахаліну, він заморожений. До окремих їх рішень", - сказав він.
Будівництво заводу з виробництва СПГ потужністю 6,2 млн тонн на рік в районі селища Де-Кастрі Хабаровського краю планувалося для запасів газу на шельфі Сахаліну у складі консорціуму "Сахалін-1".
Вартість проекту Далекосхідного ЗПГ оцінювалася в 4,2 млрд доларів. Запуск був запланований на 2027-2028 роки.
ExxonMobil 2 березня заявила про вихід з проекту "Сахалін-1", відмовившись інвестувати в Росію. ExxonMobil управляє проектом "Сахалін-1" від імені Міжнародного консорціуму японських, індійських і російських компаній.
Зазначимо, енергетичні компанії BP PLC, Shell, Equinor ASA і Exxon Mobil призупинили діяльність або оголосили про плани виходу зі своєї діяльності в Росії.
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