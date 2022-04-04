ExxonMobil заморозила проект СПГ в Росії вартістю 4,2 млрд доларів

"Проект, якою американці анонсували, Exxon, в порту Де-Кастрі з трубою з Сахаліну, він заморожений. До окремих їх рішень", - сказав він.

Будівництво заводу з виробництва СПГ потужністю 6,2 млн тонн на рік в районі селища Де-Кастрі Хабаровського краю планувалося для запасів газу на шельфі Сахаліну у складі консорціуму "Сахалін-1".

Вартість проекту Далекосхідного ЗПГ оцінювалася в 4,2 млрд доларів. Запуск був запланований на 2027-2028 роки.

ExxonMobil 2 березня заявила про вихід з проекту "Сахалін-1", відмовившись інвестувати в Росію. ExxonMobil управляє проектом "Сахалін-1" від імені Міжнародного консорціуму японських, індійських і російських компаній.

Зазначимо, енергетичні компанії BP PLC, Shell, Equinor ASA і Exxon Mobil призупинили діяльність або оголосили про плани виходу зі своєї діяльності в Росії.