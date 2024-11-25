"EximTalks: Corporate banking conference" - это площадка для обсуждения инвестиций в восстановление и развитие

В Киеве 14 ноября 2024 г. государственный "Укрэксимбанк" провел конференцию "EximTalks: Corporate banking conference" – первую из серии событий, которые станут платформой для диалога бизнеса, государства и международных финансовых организаций (МФО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения организаторов.

Событие объединило более 130 представителей крупного бизнеса Украины. В частности, участие в мероприятии приняли министр финансов Сергей Марченко, министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор Пономаренко, старший специалист финансового сектора мирового банка Евгений Гребенюк, руководительница деятельности Международной финансовой корпорации в Украине Елена Волошина, глава Регионального центра Восточной Европы ЕИБ Кристина Микулова, ассоциированный директор, старший банкир ЕБРР Анна Лебединец, член правления "Укрэксимбанка" Виктория Масна, директор департамента корпоративного бизнеса частного сектора "Укрэксимбанка" Андрей Моисеенко, Директор департамента казначейско-инвестиционных услуг "Укрэксимбанка" Антон Болдырев, директор Департамента финансового банка Вострецов, руководитель Департамента развития Холдинга "Автек" Елена Ашевская, заместитель главного исполнительного директора по инвестиционной деятельности МХП Дмитрий Зозуля, финансовый директор группы компаний NOVA Петр Фоков и генеральный директор Eurogold Industries Михаил Шепетько.

Ключевые темы конференции:

Фокус и приоритеты МФО для Украины в 2025 году;

Перспективы развития бизнеса в Украине в 2025 году;

Финансирование стратегических отраслей экономики.

Фокус "Укрэксимбанка" – это корпоративный бизнес.

"Мы активно развиваем корпоративный банкинг, сосредотачивая внимание на финансировании и обслуживании стратегических отраслей экономики. "Укрэксимбанк" – это финансовый мост между украинским бизнесом и миром, а наша миссия – поддерживать экономику и обеспечивать стабильный доход для государства", – отметил председатель правления "Укрэксимбанка" Виктор Пономаренко, открывая конференцию.

Банк – один из крупнейших корпоративно-инвестиционных банков Украины, предлагает широкий спектр банковских решений для финансирования бизнеса, инвесторов, экспортеров и импортеров, в частности, объединяя возможности банка, международных финансовых учреждений и государственных программ.

По состоянию на 1 сентября банк является лидером по объему средств клиентов-юрлиц. Кроме того, государственный "Укрэксимбанк" занимает лидирующие позиции по привлечению средств МФО – 27,7 млрд. грн. Объем чистого кредитного портфеля юрлиц составляет 76 млрд грн.