Евросоюз осудил новые ядерные угрозы Путина, назвав их "безрассудными"

Евросоюз выступил с резкой критикой новых ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина, который разрешил ядерный ответ на массированные воздушные атаки на РФ.

Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Представитель ЕС назвал такой шаг диктатора "безрассудным и безответственным".

"Путин уже не в первый раз играет в азартные игры со своим ядерным арсеналом", - заявил Стано, подчеркнув, что Евросоюз решительно отвергает подобные действия.

Планы России по расширению применения ядерного оружия вызывают обеспокоенность на Западе, особенно в свете просьб Украины о поставках дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. США и их союзники опасаются эскалации конфликта.

Кремль, в свою очередь, видит в этих изменениях "конкретный сигнал" Западу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что новые правила должны быть восприняты всерьез.

Западные лидеры неоднократно обвиняли Путина в ядерном шантажировании на фоне конфликта. Представитель ЕС осудил этот шаг как особенно опасный, учитывая статус России как постоянного члена Совета безопасности ООН.