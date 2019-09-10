Євросоюз створить орган для розробки космічної зброї

Європейський союз створить новий Генеральний директорат з питань оборони, промисловості і космосу для допомоги у фінансуванні, розвитку і розгортанню збройних сил. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.

Директорат буде будуватися згідно військового пакту ЄС, підписаного наприкінці 2017 року для інтеграції засобів захисту, розробки новітнього озброєння та сприяння швидкому розгортанню військ.

Космос також стає сферою, де ЄС хоче спільно розвивати технології, адже, зокрема, Китай, Росія і США розробляють космічну зброю, яка може збити ворожі ракети і ППО або знищити супутники.

Плани будуть залежати від затвердження запропонованого оборонного фонду в 13 мільярдів євро на розробку та купівлю зброї, а також грошей із загального бюджету ЄС на оборонні дослідження. Очікується, що уряди ЄС поповнять фонд, щоб збільшити його розмір.

Фон дер Ляйєн оголосила, що директорат очолить француженка Сільві Гулар, соратниця президента Еммануеля Макрона, яка також буде комісаром з питань промислової політики.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляйєн запропонувала новий склад дипломатичного відомства. Як повідомляється, в Єврокомісії буде вісім віце-президентів. Новий склад дипломатичного відомства має розпочати свою роботу з 1 листопада 2019 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Європарламент 16 липня затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на пост голови Єврокомісії. Її кандидатуру підтримали 383 депутати Європарламенту, 374 виступили "проти".