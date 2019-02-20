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Євросоюз погодив нові вимоги до ідентифікаційних карток

Новини » Суспільство    20.02.2019 - 02:36
Євросоюз погодив нові вимоги до ідентифікаційних карток
Фото: прапор Євросоюзу (flickr.com/european_parliamen)

Нові посвідчення особи громадян ЄС будуть випускатися в форматі кредитних карток єдиного зразка

Європейський союз погодив нові вимоги до посвідчень особи громадян держав співтовариства та тимчасових і постійних посвідок на проживання. Відповідне положення було погоджене Європарламентом і Радою ЄС у вівторок, 19 лютого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської ради.

Згідно з новими правилами, ідентифікаційні карти повинні будуть вироблятися в уніфікованому форматі кредитної картки з магнітною смугою, що відповідає мінімальним стандартам безпеки і захисту документа, рекомендованих Міжнародною організацією цивільної авіації (ICAO).

Вони також повинні мати чіп для безконтактного зчитування із записаною фотографією власника в цифровому форматі і двома відбитками пальців.

"На поверхні ідентифікаційніої картки повинен бути вказаний цифровий код країни ЄС, що видала документ, на тлі прапора Євросоюзу", - також йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі документи можуть видаватися на термін від 5 до 10 років.

Усі країни ЄС повинні почати видавати нові ідентифікаційні картки протягом двох років після набуття цією нормою чинності, а всі старі документи повинні бути замінені протягом 10 років.

Нагадаємо, що у вівторок, 19 лютого, Європейський союз також погодився на скорочення викидів газу для нових вантажних автомобілів і автобусів на 30% до 2030 року в рамках обов'язкового скорочення викидів парнікових газов.
 

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