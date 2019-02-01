Євросоюз погодив безвізовий режим для британців після Brexit

Громадяни Британії зможуть без віз знаходитися в ЄС до 90 днів протягом півроку

Послы стран-участниц Европейского союза согласовали введение безвизового режима для граждан Великобритании после ее выхода из ЕС (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Совета Европы.

Сообщается, что послы 27 стран Евросоюза решили, что после Brexit подданные Великобритании, которые прибывают в Шенгенскую зону на короткое время (90 дней в течение любых 180 дней), должны иметь право на безвизовые поездки.

В Брюсселе напомнили, что безвизовый режим предоставляется на условиях взаимности. Ранее Британия заявила, что не планирует требовать визы от граждан стран ЕС, которые посещают страну в кратковременных поездках. В то же время ЕС предупреждает, что в случае введения визового режима для любой страны Евросоюза в будущем все страны-участницы будут применять механизм взаимности.

Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Лондон подготовит предложения по Brexit через несколько дней.

Отметим, предполагается, что Британия выйдет из Евросоюза 1 января 2020 года.