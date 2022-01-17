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Євросоюз зняв заборону на імпорт курятини з України

Автор: Дмитрий Кузнецов

Євросоюз з 17 січня поточного року зняв обмеження на ввезення на свою територію курятини з України. Заборона діяла з грудня 2020 року через пташиний грип.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба)

"З 17 січня Європейський Союз зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, що діяли з грудня 2020 року у зв'язку з виявленням на території нашої країни випадків високопатогенного грипу птиці", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що Євросоюз визнав зонування України щодо високопатогенного грипу птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки захворювання, а продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати в ЄС.

"Завдяки проведеній роботі з ліквідації спалахів високопатогенного грипу птиці та вжиття заходів щодо запобігання поширенню хвороби, встановлені обмеження зняті в повному обсязі", - додали в Держпродспоживслужбі.

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