Евросоюз одобрил второй срок Георгиевой на посту главы МВФ

Поддержка была единодушной среди стран-членов ЕС, сообщил он журналистам в Брюсселе.

"В прошлую пятницу Кристалина Георгиева выразила готовность возглавить МВФ на второй срок, если у нее будет достаточная поддержка среди членов. Сегодня я очень рад объявить, что все европейские государства-члены фактически выразили такую поддержку", - сказал он.

Текущий пятилетний срок полномочий Георгиевой заканчивается в сентябре. Решение выглядело вероятным после того, как финансовые руководители двух крупнейших экономик блока — Германии и Франции - выразили свою поддержку

"Я думаю, что Кристалина продемонстрировала сильное лидерство в последние пару лет, особенно во время беспрецедентных кризисов, и что она также оказывала поддержку всем членам", - сказал Ван Петегем.

Директор-распорядитель МВФ официально назначается Советом директоров учреждения, состоящим из 24 человек, избираемых странами-членами. Европейцы обычно выбирают главу МВФ, а США могут решать, кто возглавит Всемирный банк. Оба учреждения базируются в Вашингтоне.

Георгиева на посту главы МВФ

Экономист из Болгарии Георгиева - вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.

Называющая себя "вечным оптимистом", 70-летняя Георгиева пережила огромные потрясения в мировой экономике - от вспышки пандемии COVID-19 всего через несколько месяцев после того, как она вступила в должность, до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Она сосредоточена на укреплении перспектив среднесрочного рост, который отстает от исторических уровней, решении текущих проблем с суверенным долгом и руководстве МВФ через сложную модернизацию квот.

Она сыграла важную роль в получении крупных кредитов для Украины, помогая мобилизовать дополнительные средства, чтобы помочь ее экономике выдержать напряжение двухлетней войны против вторжения России.