Евросоюз одобрил второй срок Георгиевой на посту главы МВФ

Министры финансов Евросоюза поддерживают Кристалину Георгиеву на второй пятилетний срок на посту главы Международного валютного фонда. Традиционно квота главы МВФ принадлежит Европе.

Об этом заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Поддержка была единодушной среди стран-членов ЕС, сообщил он журналистам в Брюсселе.

"В прошлую пятницу Кристалина Георгиева выразила готовность возглавить МВФ на второй срок, если у нее будет достаточная поддержка среди членов. Сегодня я очень рад объявить, что все европейские государства-члены фактически выразили такую поддержку", - сказал он.

Текущий пятилетний срок полномочий Георгиевой заканчивается в сентябре. Решение выглядело вероятным после того, как финансовые руководители двух крупнейших экономик блока — Германии и Франции - выразили свою поддержку

"Я думаю, что Кристалина продемонстрировала сильное лидерство в последние пару лет, особенно во время беспрецедентных кризисов, и что она также оказывала поддержку всем членам", - сказал Ван Петегем.

Директор-распорядитель МВФ официально назначается Советом директоров учреждения, состоящим из 24 человек, избираемых странами-членами. Европейцы обычно выбирают главу МВФ, а США могут решать, кто возглавит Всемирный банк. Оба учреждения базируются в Вашингтоне.

Георгиева на посту главы МВФ

Экономист из Болгарии Георгиева - вторая женщина, возглавившая МВФ, и первый человек из страны с развивающейся рыночной экономикой.

Называющая себя "вечным оптимистом", 70-летняя Георгиева пережила огромные потрясения в мировой экономике - от вспышки пандемии COVID-19 всего через несколько месяцев после того, как она вступила в должность, до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Она сосредоточена на укреплении перспектив среднесрочного рост, который отстает от исторических уровней, решении текущих проблем с суверенным долгом и руководстве МВФ через сложную модернизацию квот.

Она сыграла важную роль в получении крупных кредитов для Украины, помогая мобилизовать дополнительные средства, чтобы помочь ее экономике выдержать напряжение двухлетней войны против вторжения России.