RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Євросоюз дозволив відкрити кордони для громадян США і ще 4 країн

Автор: РБК-Україна

Європейський союз на тлі поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 дозволив відкрити зовнішні кордони для громадян США і ще чотирьох країн. Їх внесли до відповідного "зеленого списку".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС.

Згідно з новим переглядом, який проводиться кожні два тижні, з 18 червня країни-учасниці Євросоюзу можуть поступово скасувати обмеження на поїздки для жителів США, Албанії, Лівану, Сербії та Північної Македонії.

До цього в списку були Австралія, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд. Також уточнюється, що можуть відкрити кордони і для Китаю, якщо Пекін прийме дзеркальні заходи для громадян європейських країн.

Нагадаємо, раніше Євросоюз зняв обмеження на поїздки всередині ЄС для тих, у кого є COVID-сертифікати.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Німеччина відкривається для українських туристів з 25 червня, але є ряд умов.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзСполучені Штати Америкивъезд