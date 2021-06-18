Євросоюз дозволив відкрити кордони для громадян США і ще 4 країн

Європейський союз на тлі поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 дозволив відкрити зовнішні кордони для громадян США і ще чотирьох країн. Їх внесли до відповідного "зеленого списку".

Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради ЄС .

Згідно з новим переглядом, який проводиться кожні два тижні, з 18 червня країни-учасниці Євросоюзу можуть поступово скасувати обмеження на поїздки для жителів США, Албанії, Лівану, Сербії та Північної Македонії.

До цього в списку були Австралія, Ізраїль, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд. Також уточнюється, що можуть відкрити кордони і для Китаю, якщо Пекін прийме дзеркальні заходи для громадян європейських країн.