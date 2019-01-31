Євросоюз закликає РФ надати медичну допомогу Грибу

Фото: Павло Гриб (twitter.com/USEmbassyKyiv)

У ЄС стурбовані станом здоров'я політв'язня

Європейський Союз (ЄС) очікує, що Росія звільнить українського політв'язня Павла Гриба і надасть йому доступ до належної медичної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter прес-секретаря Європейської служби зовнішніх справ Майї Косьянчич.

"Дуже тривожні новини про погіршення здоров'я українського громадянина Павла Гриба, який затриманий російською владою після викрадення в Білорусі. Ми очікуємо, що Росія терміново звільнить його і надасть доступ до належної медичної допомоги", - написала вона.

Зазначимо, батько політв'язня українця Павла Гриба заявив, що без термінової медичної допомоги у спеціалізованому медичному закладі Павло може померти.

РБК-Україна повідомляло, що у Гриба виявили симптоми хвороби Альцгеймера. Такі висновки зробив український професор Василь Притула за аналізами, зробленими російськими медиками.

РБК-Україна писало, 24 січня в Росії відбулося чергове судове засідання по справі українського політв'язня Павла Гриба, на якому Гриб заявив про дуже поганому самопочутті, але лікар, без огляду, виписав довідку для суду про задовільний стан здоров'я. Після цього Грибу стало погано в залі суду, і йому викликали "швидку допомогу".