Євросоюз закликав Білорусь скасувати смертну кару

Глава представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав Білорусь "рухатися в бік скасування смертної кари". Білорусь залишається єдиною країною в Європі, де застосовується ця норма покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення посла.

Він зазначив, що світ сформулював десяток вагомих аргументів проти смертної кари, тому разом з тортурами та рабством її необхідно безповоротно видалити з системи правосуддя всіх суспільств.

"Створення зростаючого вакууму в системі правосуддя і верховенства права в країні є достатньою причиною для введення мораторію. Ця процедура останнім часом стала ще більш секретною, часто навіть сім'ям ув'язнених не дозволяється знати, чи були страчені їхні родичі, засуджені до смертної кари", - заявив посол.