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Євросоюз застеріг від відвідування популярних грецьких островів через COVID-19

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Брюссель, Четвер 29 липня 2021 21:18
Євросоюз застеріг від відвідування популярних грецьких островів через COVID-19 Фото: європейський регулятор не рекомендував відвідувати грецькі острови через COVID (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський центр з профілактики та контролю (ECDC) COVID-19 відзначив темно-червоним кольором острова в Егейському морі на півдні Греції. Це означає, що поїздки в цей регіон громадянам Євросоюзу не рекомендуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Після публікації оновленої карти ECDC заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас заявив, що Острови Міконос і Іос знаходяться "в одному кроці" від введення обмежень через ситуацію з коронавірусом.

Він також зазначив, що занепокоєння викликає ситуація зі зростанням заражень COVID-19 і на островах Закінф, Тінос, Лефкас, Санторіні, Парос і Родос.

"Ми чекаємо, щоб побачити, як відреагують (туристичні - ред.) ринки", - прокоментував виданню рішення ECDC асоціації готельєрів Родосу Маноліс Маркопулос.

Видання зазначає, що кластер з 13 островів включає найпопулярніші напрямки Греції для іноземних туристів - Міконос, Санторіні і Родос, які в цілому щоліта відвідують мільйони людей.

Греція, яка значною мірою залежить від туризму, зробила ставку залучення туристів на острови, де не був відзначений сплеск захворюваності коронавірусом.

Євросоюз застеріг від відвідування популярних грецьких островів через COVID-19

Фото: європейський регулятор не рекомендував відвідувати грецькі острови через COVID (Getty Images)

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