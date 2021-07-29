Євросоюз застеріг від відвідування популярних грецьких островів через COVID-19

Європейський центр з профілактики та контролю (ECDC) COVID-19 відзначив темно-червоним кольором острова в Егейському морі на півдні Греції. Це означає, що поїздки в цей регіон громадянам Євросоюзу не рекомендуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Після публікації оновленої карти ECDC заступник міністра цивільного захисту Греції Нікос Хардаліас заявив, що Острови Міконос і Іос знаходяться "в одному кроці" від введення обмежень через ситуацію з коронавірусом.

Він також зазначив, що занепокоєння викликає ситуація зі зростанням заражень COVID-19 і на островах Закінф, Тінос, Лефкас, Санторіні, Парос і Родос.

"Ми чекаємо, щоб побачити, як відреагують (туристичні - ред.) ринки", - прокоментував виданню рішення ECDC асоціації готельєрів Родосу Маноліс Маркопулос.

Видання зазначає, що кластер з 13 островів включає найпопулярніші напрямки Греції для іноземних туристів - Міконос, Санторіні і Родос, які в цілому щоліта відвідують мільйони людей.

Греція, яка значною мірою залежить від туризму, зробила ставку залучення туристів на острови, де не був відзначений сплеск захворюваності коронавірусом.

Фото: європейський регулятор не рекомендував відвідувати грецькі острови через COVID (Getty Images)