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Евросоюз предостерег от посещения популярных греческих островов из-за COVID-19

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Брюссель, Четверг 29 июля 2021 21:18
Евросоюз предостерег от посещения популярных греческих островов из-за COVID-19 Фото: европейский регулятор не рекомендовал посещать греческие острова из-за COVID (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский центр по профилактике и контролю (ECDC) COVID-19 отметил темно-красным цветом острова в Эгейском море на юге Греции. Это означает, что поездки в этот регион гражданам Евросоюза не рекомендуются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

После публикации обновленной карты ECDC заместитель министра гражданской защиты Греции Никос Хардалиас заявил, что острова Миконос и Иос находятся "в одном шаге" от введения ограничений из-за ситуации с коронавирусом.

Он также отметил, что беспокойство вызывает ситуация с ростом заражений COVID-19 и на островах Закинф, Тинос, Лефкас, Санторини, Парос и Родос.

"Мы ждем, чтобы увидеть, как отреагируют (туристические - ред.) рынки", - прокомментировал изданию решение ECDC ассоциации отельеров Родоса Манолис Маркопулос.

Издание отмечает, что кластер из 13 островов включает самые популярные направления Греции для иностранных туристов - Миконос, Санторини и Родос, которые в общей сложности каждое лето посещают миллионы людей.

Греция, которая в значительной степени зависит от туризма, сделала ставку привлечение туристов на острова, где не был отмечен всплеск заболеваемости коронавирусом.

Евросоюз предостерег от посещения популярных греческих островов из-за COVID-19

Фото: европейский регулятор не рекомендовал посещать греческие острова из-за COVID (Getty Images)

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Евросоюз Греция Коронавирус
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