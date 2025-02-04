Приднестровье зависело от российского газа, проходящего через Украину, однако Киев отказался продлевать транзитное соглашение после Нового года, заявив, что это помогает финансировать российское вторжение России.

Молдавская энергетическая компания "Молдовагаз" 1 февраля поставила первую партию природного газа объемом 3 млн кубометров

"Сейчас приоритетной задачей является запуск системы отопления", — заявил журналистам Вадим Красносельский, самопровозглашенный "президент" Приднестровья.

По его словам, необходимо повысить температуру в системе центрального отопления, чтобы жители получили тепло в своих домах. "Веерные отключения электроэнергии прекратились", - добавил он.

Красносельский выразил благодарность главе Еврокомиссии ЕС Урсуле фон дер Ляйен за предоставление 64 млн евро на финансирование поставок газа.

Он также выразил необычную благодарность молдавским специалистам за контроль над поставками газа, чтобы не допустить полной потери давления в трубопроводной системе.

Жители получили облегчение в связи с возвращением к нормальной повседневной жизни в регионе с населением 350 000 человек, где российские "миротворцы" остаются на месте более трех десятилетий после непродолжительного конфликта между регионом и новым независимым молдавским государством.

Помощь ЕС

Финансирование ЕС направлено на обеспечение газом потребностей Приднестровья в течение первых 10 дней февраля, и никаких договоренностей на этот счет пока не достигнуто. Красносельский заявил, что имеющийся газ должен быть использован "с максимальной эффективностью".

Государственная газораспределительная компания "Энергоком" с 1 февраля закупает газ для Приднестровья на европейских рынках - около 3 млн куб. м в сутки.

Часть средств ЕС будет использована правительством Молдовой для обеспечения электроэнергией собственного населения.

Молдова использовала тепловую электростанцию в Приднестровье для обеспечения дешевой электроэнергии, но решила, что экономически выгоднее покупать электроэнергию у поставщиков в европейских странах.

Поставки газа уже давно являются источником напряженности между Россией и Молдовой. После того как Украина отказалась продлить транзитное соглашение, Молдова обратилась к "Газпрому" с предложением поставлять газ по альтернативным маршрутам, в основном через Турцию.

"Газпром" заявил, что Молдова сначала должна погасить задолженность, которая, по его оценкам, составляет 709 млн долларов, но эта цифра оспаривается Кишиневом.