Євросоюз передав Україні новий саркофаг на ЧАЕС

Європейський союз (ЄС) у середу, 10 липня, офіційно передав Україні в експлуатацію новий постійний саркофаг, збудований на місці катастрофи Чорнобильської атомної електростанції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представництва ЄС в Україні у Facebook.

Як повідомляється, постійний саркофаг на ЧАЕС було передано в експлуатацію українській стороні, тобто відтепер Україна відповідає за обслуговування конструкції, а також за демонтаж первинного саркофагу, що був збудований відразу після аварії.

"ЄС вітає офіційну передачу українській владі постійного саркофагу - нового безпечного конфайнменту, - що його збудовано на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в представництві зазначили, що очікують найскорішого завершення будівництва нового тимчасового сховища зберігання використаного ядерного палива.

"Це буде ще одним великим кроком для перетворення епіцентру трагічної аварії 1986 року на стабільне та екологічно безпечне місце", - наголосили в делегації ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 липня, президент України Володимир Зеленський відвідає Чорнобильську зону. Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель зазначала, що 10 липня ДСП "Чорнобильська АЕС" прийме в експлуатацію нову арку над зруйнованим 4 реактором.