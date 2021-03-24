Євросоюз відклав "стратегічну дискусію" щодо Росії до наступного саміту
Обговорення нової стратегії Європейського союзу щодо Росії відкладено до наступної очної зустрічі глав держав об'єднання. Через пандемію коронавірусу саміт лідерів ЄС, який відбудеться 25-26 березня, відбудеться онлайн.
Телефонна розмова голови ЄС Шарля Мішеля з російським президентом Володимиром Путіним відбувся 22 березня. В ході розмови Мішель заявив про серйозні розбіжності між сторонами.
"Що стосується Росії, то я пропоную проінформувати лідерів про результати моїх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб провести стратегічну дискусію на нашій наступній особистої зустрічі (очний саміт ЄС запланований на кінець червня в Брюсселі - ред.)", - йдеться в листі.
Нагадаємо, на відеоконференцію був запрошений президент США Джо Байден. Основною темою саміту стане пандемія коронавірусу в Європі.
В нещодавньому документі Міністерства оборони Великобританії говориться, що Російська Федерація продовжує залишатися найсерйознішою загрозою для безпеки в Європі. Зокрема, з військової точки зору.