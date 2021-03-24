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Євросоюз відклав "стратегічну дискусію" щодо Росії до наступного саміту

Новость на русском → Брюссель, Середа 24 березня 2021 03:29
Євросоюз відклав "стратегічну дискусію" щодо Росії до наступного саміту Фото: Шарль Мішель (GettyImagesl)
Автор: Артур Родивилов

Обговорення нової стратегії Європейського союзу щодо Росії відкладено до наступної очної зустрічі глав держав об'єднання. Через пандемію коронавірусу саміт лідерів ЄС, який відбудеться 25-26 березня, відбудеться онлайн.

Про це повідомив голова Євроради Шарль Мішель, його лист опубліковано на сайті ЄС.

Телефонна розмова голови ЄС Шарля Мішеля з російським президентом Володимиром Путіним відбувся 22 березня. В ході розмови Мішель заявив про серйозні розбіжності між сторонами.

"Що стосується Росії, то я пропоную проінформувати лідерів про результати моїх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб провести стратегічну дискусію на нашій наступній особистої зустрічі (очний саміт ЄС запланований на кінець червня в Брюсселі - ред.)", - йдеться в листі.

Нагадаємо, на відеоконференцію був запрошений президент США Джо Байден. Основною темою саміту стане пандемія коронавірусу в Європі.

В нещодавньому документі Міністерства оборони Великобританії говориться, що Російська Федерація продовжує залишатися найсерйознішою загрозою для безпеки в Європі. Зокрема, з військової точки зору.

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