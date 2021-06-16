Євросоюз відкривається для туристів з США, - AFP

Європейський союз вирішив зняти обмеження на поїздки для туристів з США. Причому потрапити до країн Євросоюзу зможуть і невакциновані від COVID-19 американці.

Про це з посиланням на європейські джерела пише AFP .

Повідомляється, що сьогодні посли країн-учасниць ЄС дали зелене світло на додавання США до списку третіх країн, мандрівникам з яких дозволяється в'їзд. Також відомо, що вимога про вакцинацію від COVID-19 не є обов'язковою. Більш докладної інформації про умови для американських громадян поки немає.

Очікується, що кордони для туристів з США відкриються з 27 червня.