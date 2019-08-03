Євросоюз висунув єдиного кандидата на посаду директора МВФ

Фото: Крісталіна Георгієва (wikipedia.org)

У разі обрання в жовтні МВФ може очолити Крісталіна Георгієва

Головний виконавчий директор Всесвітнього банку болгарка Крісталіна Георгієва офіційно номінована країнами Євросоюзу єдиним кандидатом на пост директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомило міністерство економіки і фінансів Франції, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"У неї (Георгієвої, - ред.) є всі необхідні навички для успішного керівництва фінансовою організацією", - заявив глава міністерства Брюно Ле Мер

Наголошується, що кандидатура представниці Болгарії отримала підтримку кваліфікованої більшості.

Її суперник, колишній міністр фінансів Нідерландів Єрун Дейсселблум, вже привітав Георгиеву з перемогою.

Кандидатура Георгієвої буде винесена на Раду директорів МВФ, процес виборів завершиться в жовтні.

Георгієва є головним виконавчим директором Світового банку з січня 2017 року, до цього вона обіймала посади єврокомісара з питань гуманітарної допомоги і антикризовим заходам, а також єврокомісара з бюджету.

Нагадаємо, 16 липня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард оголосила, що йде у відставку. Раніше її кандидатуру офіційно затвердили на пост голови Європейського центрального банку.

