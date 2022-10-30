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Евросоюз может признать иранский КСИР террористической организацией, - Бербок

Фото: министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вместе с ЕС ищут пути признания КСИР террористами (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Германия и Евросоюз обсуждают возможность признать иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America.

Заявление немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок прозвучало после того, как глава КСИР предупредил протестующих в Иране, что суббота будет последним днем, когда они смогут выйти на улицы. Тем самым он отметил, что силы безопасности могут ужесточить и без того жесткие репрессии против участников масштабных протестов.

"Я четко дала понять этим заявлением, что мы внедрим новый пакет санкций, а также будем изучать, можем ли мы внести КСИР в список террористических организаций", - сказала Бербок.

Бербок также заявила, что переговоры о соглашениях по ядерной программе Ирана между Тегераном и Западом пока не проводятся.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки на следующей неделе привлекут внимание Совбеза ООН к протестам в Иране, вызванным смертью девушки, которая была жестоко задержана полицией. Они будут искать способы содействия надежным независимым расследованиям нарушений прав человека в Иране.

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Иран