Евросоюз может признать иранский КСИР террористической организацией, - Бербок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Voice of America .

Заявление немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок прозвучало после того, как глава КСИР предупредил протестующих в Иране, что суббота будет последним днем, когда они смогут выйти на улицы. Тем самым он отметил, что силы безопасности могут ужесточить и без того жесткие репрессии против участников масштабных протестов.

"Я четко дала понять этим заявлением, что мы внедрим новый пакет санкций, а также будем изучать, можем ли мы внести КСИР в список террористических организаций", - сказала Бербок.

Бербок также заявила, что переговоры о соглашениях по ядерной программе Ирана между Тегераном и Западом пока не проводятся.