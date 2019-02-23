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Євросоюз готує заходи у відповідь на можливі американські мита

Новини » Економіка    23.02.2019 - 05:16
Євросоюз готує заходи у відповідь на можливі американські мита
Фото: Євросоюз (twitter.com/EU_Commission)

До списку Євросоюзу товарів із США можуть увійти американські автомобілі, вугілля та хімікати

Європейський союз може вжити заходи у відповідь, якщо Вашингтон запровадить штрафні мита на імпорт європейських автомобілів і запчастин до них. Про це повідомило джерело, знайоме з перебігом переговорів у Бухаресті, передає РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зі слів співрозмовника видання, відповідний крок Євросоюзу може стосуватися американських автомобілів, вугілля та хімікатів.

Наразі європейські чиновники працюють над списком товарів із США, загальний обсяг імпорту яких становить 22,7 млрд доларів.

Уточнюється, що остаточний список може змінитися, але в нього потраплять саме товари, вироблені в Сполучених Штатах, а не ті, що випускаються під американськими марками в інших країнах.

Нагадаємо, Єврокомісія пригрозила негайними заходами у тому разі, якщо президент США Дональд Трамп підвищить мита для європейської автопромисловості.

Раніше генеральний директор Єврокомісії з питань торгівлі Жан-Люк Демарті заявив, що Європейський союз готовий запровадити мита на імпорт американських товарів на загальну суму 20 млрд євро, у разі якщо США запровадять додаткові мита на європейські автомобілі.

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