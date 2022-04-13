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Євросоюз повинен перестати спонсорувати російську військову машину, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЄС повинен ввести нафтове ембарго для Росії. Також Європа повинна продемонструвати чітку готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз повинен перестати спонсорувати російську військову машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Сьогодні західну санкційну політику розглянула група міжнародних експертів під керівництвом Майкла Макфола та Андрія Єрмака. Група працює вже три тижні. Складається з міжнародних та українських експертів, які займаються оцінкою введених санкцій і того, як Росія намагається їх обійти", - заявив президент.

Він також зазначив, що групою підготовлені конкретні пропозиції, як можна прибрати санкційні лазівки, якими постійно користується Росія, і як негайно посилити санкції, щоб це відчутно для Москви.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Володимир Зеленський