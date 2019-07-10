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"Євросолідарність" заявляє про масові провокації для дискредитації кандидатів

Новини » Вибори 2019    10.07.2019 - 17:26
"Євросолідарність" заявляє про масові провокації для дискредитації кандидатів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Партія Порошенка зробила заяву

Партія "Європейська солідарність" заявила про зафіксовані факти масових провокацій, які спрямовані на дискредитацію кандидатів у народні депутати від політичної сили. Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву партії.

В Євросолідарності це пов’язують з "суттєвим зростанням її рейтингу відповідно до різних соціологічних опитувань".

"Провокатори не приховують своєї політичної приналежності і діють у парадигмі проросійського реваншу. Також висловлюємо обурення тим фактом, що провокації відбуваються за мовчазної згоди чинної влади, а інколи – за участі її прихильників. Вважаємо ці дії недобросовісною політичною конкуренцією та намаганням через методи "чорних технологій" зірвати передвиборчі тури членів партії", - йдеться в заяві.

Зокрема, мова йде про спроби зриву зустрічей кандидатів у народні депутати з виборцями у низці регіонів – Хмельницькій, Закарпатській, Вінницькій областях.

"Умисне провокування конфліктів, перешкоджання зустрічам з виборцями, зрив публічних заходів суперечить міжнародним принципам ведення виборчої кампанії", - йдеться у заяві.

Партія Порошенка звертається до міжнародних спостерігачів з проханням зафіксувати ці випадки у своїх звітах за підсумками проведення виборчої кампанії в Україні.

"Ми також звертаємось до правоохоронних органів з вимогою забезпечити безперешкодне ведення передвиборної агітації кандидатами в депутати від "Європейської Солідарності", оскільки законодавство передбачає кримінальну відповідальність за перешкоджання проведення передвиборної агітації", - заявляє Євросолідарність.

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